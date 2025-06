Demografia, Castelli (Fdi): “Spopolamento non è nemico invincibile”

“Lo spopolamento è un grande nemico della ricostruzione, ma non invincibile. Lo dimostra il report dell'Uncem, Unione nazionale comuni comunità enti montani che evidenzia come nell'arco alpino la possibilità di vivere in montagna non è considerata una penalizzazione. Ci sono dati che vanno in controtendenza”. Sono le parole del senatore Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione del sisma del 2016, intervenuto a margine dell’evento ‘Demografia, un patto fra generazioni’, uno degli appuntamenti del progetto editoriale ‘Demografica’, dell’agenzia Adnkronos.