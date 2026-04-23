Design: Formenti (Confindustria Nautica), 'partnership con Trussardi completa Dna nautica italiana'

"Per noi la partnership con Trussardi è molto importante e completa il Dna dell'industria nautica italiana, che oggi è l'industria di settore più importante al mondo, forte proprio perché unisce il saper fare italiano al design e alla creatività". Sono le parole di Piero Formenti, Presidente Confindustria Nautica, oggi a Milano al talk "Nautica & Lifestyle: una visione integrata per il contract" presso lo Showroom Trussardi. In questa occasione è stata lanciata la partnership tra Trussardi e il Salone Nautico Internazionale di Genova.