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Iran, continua blocco navale a Hormuz: Usa ordinano a 31 navi di invertire la rotta. Pentagono: via il Segretario alla Marina Phelan - Diretta

Prorogata la tregua a tempo indeterminato

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23 aprile 2026 | 08.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo la tregua prolungata a tempo indeterminato da Donald Trump nella guerra tra Iran e Usa, prosegue tuttavia il blocco navale americano nello Stretto di Hormuz. Oggi, giovedì 23 aprile, secondo le ultime notizie le forze statunitensi hanno ordinato a 31 navi di invertire la rotta o di tornare in porto.

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Intanto il Pentagono ha annunciato via social che il Segretario alla Marina degli Stati Uniti, John Phelan, lascerà l'incarico "con effetto immediato". Phelan "lascia l'amministrazione, con effetto immediato", ha dichiarato il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, in una dichiarazione su X, aggiungendo che sarà sostituito ad interim dal sottosegretario Hung Ca.

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blocco navale Stretto di Hormuz Pentagono tregua guerra tra Iran e Usa
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