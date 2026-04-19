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Agostini: "Bezzecchi in grande forma ma stagione 'inizia' a Jerez a casa di Marquez" - Video

19 aprile 2026 | 17.25
Redazione Adnkronos
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"Marquez riprende da casa sua. Bezzechi è in forma splendida ed ha una bella moto. Marc dall'incidente che ha avuto a fine stagione dell'anno scorso è stato fermo e quest'inverno l'abbiamo visto tutti che ha provato poco o niente, quindi, quindi è partito lo ha fatto un po' in ritardo rispetto agli altri. Lui non si sente ancora in forma al 100%. Poi adesso c'è stato un fermo, un riposo forzato purtroppo, ma penso che si sia preparato, perché naturalmente la prima gara in Europa sarà a casa sua, a Jerez, quindi a casa di Marquez e senz'altro si presenterà agguerrito, sperando che tutti i suoi malanni siano apposto e se lo saranno vedremo un bello spettacolo". Si esprime così Giacomo Agostini, vincitore di 15 titoli mondiali e riconosciuto come il miglior pilota motociclistico di tutti i tempi, in un'intervista all'Adnkronos, da Madrid dove domeni si celebraranno i Laureus World Sports Awards 2026 di cui è ambassador, parlando della sfida per il Mondiale di MotoGp.

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