Orsini attacca l’Europa: “Miopia che spaventa, forse va cambiata la governance” - Video

“Questa miopia veramente mi spaventa. Forse dobbiamo cambiare chi ci sta governando in Europa”. È il giudizio netto del presidente di Confindustria Emanuele Orsini, intervenendo a Genova al convegno sull’economia del mare, che mette in discussione la capacità dell’Unione di rispondere a una fase che considera già critica per le imprese rispondendo a una domanda sull'avvertimento del Fondo monetario internazionale di un rischio recessione in Europa se vengono adottate solamente misure temporanee come il taglio delle accise.

"Noi - ha spiegato Orsini - cominciamo ad avere problemi a reperire dei prodotti sugli scaffali in Sicilia, cominciamo ad avere problemi con i voli aerei. È logico che quando abbiamo questi tipi di problemi fare impresa è veramente complicato".