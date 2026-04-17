Giuseppe Conte canta 'Via del Campo' di Fabrizio De André e dichiara: "Dal campo largo nasceranno frutti copiosi" - Video

Intercettato dal Karaoke Reporter, Dejan Cetnikovic, il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte canta 'Via del Campo' di Fabrizio De Andre’. Al termine dell’esibizione, Dejan incalza l’ex premier chiedendo se dal Campo Largo possa nascere la coalizione che andrà al governo. Il leader dei 5 Stelle così risponde: “Nascono frutti copiosi, feraci, fecondi, proficui”.
Dejan infine chiede chi sarà il candidato premier del centrosinistra per le prossime elezioni e Conte così risponde: “Lo vedremo, da un seme nascerà un frutto che poi andrà a coordinare i lavori di tutti”.