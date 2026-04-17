circle x black
Cerca nel sito
 

Giuseppe Conte canta 'Via del Campo' di Fabrizio De André e dichiara: "Dal campo largo nasceranno frutti copiosi" - Video

17 aprile 2026 | 09.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Intercettato dal Karaoke Reporter, Dejan Cetnikovic, il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte canta 'Via del Campo' di Fabrizio De Andre’. Al termine dell’esibizione, Dejan incalza l’ex premier chiedendo se dal Campo Largo possa nascere la coalizione che andrà al governo. Il leader dei 5 Stelle così risponde: “Nascono frutti copiosi, feraci, fecondi, proficui”.

CTA

Dejan infine chiede chi sarà il candidato premier del centrosinistra per le prossime elezioni e Conte così risponde: “Lo vedremo, da un seme nascerà un frutto che poi andrà a coordinare i lavori di tutti”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giuseppe conte conte campo largo conte via dal campo conte canta de andré
Vedi anche
Giuseppe Conte canta 'Via del Campo' di Fabrizio De André e dichiara: "Dal campo largo nasceranno frutti copiosi" - Video
Al Tg1 le immagini in esclusiva del presunto killer del personal trainer a Foggia - Video
Draghi: "Addio alla 'saggezza dei mercati': lo Stato e la geopolitica tornano centrali" - Video
Trump: "Non ho più lo stesso rapporto con Meloni" - Video
News to go
"Con prolungata crisi Hormuz rischio catastrofe agroalimentare globale", l'allarme Fao
Trump contro Meloni, cosa è successo
News to go
L'Italia è il Paese europeo con più case disabitate
Vinitaly, Carlo Cracco: "È un grande onore rappresentare il patrimonio culinario dell'Emilia Romagna" - Video
News to go
Donald Trump, l'attacco al Papa scuote la politica italiana
Aeroporti, Alessandro Benetton: "Sviluppo Fiumicino occasione da non perdere" - Video
Trump e l'immagine come Gesù: "Ero un dottore..." - Video
News to go
Pet economy, un mercato che vale oltre tre miliardi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza