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Dossieraggi, inchiesta Roma su 'Squadra Fiore': in corso perquisizioni

A eseguire le perquisizioni sono i carabinieri del Ros delegati dai pm romani titolari del fascicolo

Ros (Fotogramma/Ipa)
Ros (Fotogramma/Ipa)
20 aprile 2026 | 10.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Perquisizioni sono in corso, a quanto si apprende, nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sulla 'Squadra Fiore', un gruppo clandestino con ex appartenenti delle forze dell'ordine accusati di confezionare dossier. A eseguire le perquisizioni sono i carabinieri del Ros delegati dai pm romani titolari del fascicolo, l'aggiunto Stefano Pesci con le pm Alessia Natale e Vittoria Bonfanti. Nell'indagine romana si procede per accesso abusivo a un sistema informatico, violazioni relative alla privacy ed esercizio abusivo della professione. Le perquisizioni riguardano anche il filone di indagine dello stesso procedimento in cui si procede per truffa e peculato a carico di ex appartenenti ai servizi.

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Dossieraggi Squadra Fiore inchiesta su Squadra Fiore Ros
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