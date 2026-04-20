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Iran-Usa, Trump: "Accordo o sarà distruzione". Prezzi petrolio in forte rialzo per escalation guerra - Diretta

Wall Street Journal: le forze armate statunitensi stanno utilizzando imbarcazioni senza equipaggio per rimuovere le mine posizionate dall'Iran nello Stretto di Hormuz

Teheran (Afp)
Teheran (Afp)
20 aprile 2026 | 07.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In bilico il secondo round di negoziati Usa-Iran. Donald Trump ha annunciato l'invio di una delegazione in Pakistan ma Teheran non ha confermato la presenza al tavolo. "Se non accettano" un accordo, "gli Stati Uniti abbatteranno ogni singola centrale elettrica, ogni singolo ponte", ha avvertito il presidente americano. Secondo le ultime notizie di oggi lunedì 20 aprile, le forze armate statunitensi stanno utilizzando imbarcazioni senza equipaggio per rimuovere le mine posizionate dall'Iran nello Stretto di Hormuz, riporta il Wall Street Journal, descrivendo l'operazione come un "sforzo silenzioso" volto a ridurre la capacità dell'Iran di controllare Hormuz e riaprirlo alla navigazione.

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Intanto i prezzi del petrolio sono aumentati bruscamente, a causa delle rinnovate tensioni tra Stati Uniti e Iran che hanno scosso i mercati. Il Brent con consegna a giugno è stato scambiato a 97 dollari al barile, con un rialzo di oltre il 7% rispetto alla settimana precedente, mentre il benchmark statunitense West Texas Intermediate (Wti) ha registrato aumenti simili. All'inizio dell'escalation, a fine febbraio, il Brent era scambiato a meno di 70 dollari. Il rialzo è avvenuto dopo l'intensificarsi delle tensioni nello Stretto di Hormuz.

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