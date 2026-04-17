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Scattata tregua di 10 giorni tra Israele e Libano, Trump: "Giornata storica"

"Stanno succedendo cose positive!!!" scrive il presidente Usa per il quale la guerra in Iran è stata "una piccola deviazione: dovevamo farlo". Beirut denuncia "atti di aggressione"

Un sostenitore di Hezbollah impugna un mitra mentre festeggia l'entrata in vigore del cessate il fuoco con Israele - (Afp)
Un sostenitore di Hezbollah impugna un mitra mentre festeggia l'entrata in vigore del cessate il fuoco con Israele - (Afp)
17 aprile 2026 | 08.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Con un breve post sul social Truth, Donald Trump ha celebrato quella che definisce "una giornata storica" dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco di 10 giorni tra Libano e Israele. "Potrebbe essere stata una giornata storica per il Libano. Stanno succedendo cose positive!!! ", scrive il presidente Usa secondo le ultime notizie di oggi venerdì 17 aprile.

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﻿Per Trump la guerra degli Stati Uniti contro l’Iran è stata una 'piccola digressione' dal corso del suo secondo mandato. "Durante il mio primo mandato abbiamo avuto la migliore economia nella storia del nostro Paese. E ora stiamo andando alla grande... E questo nonostante la nostra piccola deviazione verso l'adorabile Paese dell'Iran, un posto incantevole", ha detto Trump alla folla di sostenitori. "Ma dovevamo farlo, perché altrimenti sarebbero potute accadere cose brutte, cose davvero brutte”, ha continuato, riferendosi al potenziale nucleare dell'Iran.

La trega è scattata alle 23 di giovedì ma qualche ora dopo l'esercito libanese ha denunciato "atti di aggressione" da parte di Israele, accusando le Idf di violazioni. In un post su X, l'Esercito ha esortato i residenti nel sud a esercitare cautela "alla luce delle numerose violazioni" del cessate il fuoco con "diversi atti di aggressione israeliani". Tutte le news della giornata in diretta.

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iran iran news libano israele israele libano tregua
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