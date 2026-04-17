﻿Per Trump la guerra degli Stati Uniti contro l’Iran è stata una 'piccola digressione' dal corso del suo secondo mandato. "Durante il mio primo mandato abbiamo avuto la migliore economia nella storia del nostro Paese. E ora stiamo andando alla grande... E questo nonostante la nostra piccola deviazione verso l'adorabile Paese dell'Iran, un posto incantevole", ha detto Trump alla folla di sostenitori. "Ma dovevamo farlo, perché altrimenti sarebbero potute accadere cose brutte, cose davvero brutte”, ha continuato, riferendosi al potenziale nucleare dell'Iran.