Ci sono progressi nei negoziati tra Iran e Usa ma un accordo resta lontano . Queste le ultime notizie di oggi domenica 19 aprile all'indomani della chiusura dello stretto di Hormuz da parte di Teheran. Secondo Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano, "siamo lontani da un accordo definitivo”. E in un discorso trasmesso dalla tv di Stato iraniana, ha osservato: “Sebbene siano stati compiuti progressi nei negoziati, permangono ancora molte divergenze e diverse questioni fondamentali restano irrisolte”. Ciò indica che le differenze di posizione tra le due parti devono ancora essere appianate.

Dal canto suo Donald Trump ha definisto Israele "un grande alleato" degli Stati Uniti, a differenza di altri. In un post su Truth Social, il presidente Usa ha celebrato la salda alleanza con Israele di Benjamin Netanyahu: "Hanno dimostrato di essere dei grandi alleati degli Stati Uniti - scrive nel post - sono coraggiosi, audaci, leali e intelligenti e, a differenza di altri che hanno mostrato la loro vera natura nei momenti di conflitto e stress, Israele combatte duramente e sa come vincere". Tutte le news in diretta.