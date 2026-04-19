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Atp Monaco, oggi finale Cobolli-Shelton - Il match in diretta

L'azzurro si gioca il secondo titolo stagionale dopo la vittoria ad Acapulco

Flavio Cobolli - Fotogramma/IPA
Flavio Cobolli - Fotogramma/IPA
19 aprile 2026 | 12.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli torna in campo nell'Atp 500 di Monaco per il titolo. Oggi, domenica 19 aprile, l'azzurro se la vedrà con Ben Shelton in finale. Il tennista romano, che al termine del torneo salirà al dodicesimo posto del ranking Atp, arriva dallo splendido successo in semifinale contro Alexander Zverev. L'americano ha invece eliminato lo slovacco Alex Molcan nel penultimo atto. Si comincia intorno alle 13:30.

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Dove vedere Cobolli-Shelton? Il match sarà trasmesso su Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e Tennis Tv.

L'azzurro in questa stagione ha già trionfato a febbraio nell'Atp 500 di Acapulco, in Messico.

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