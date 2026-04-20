circle x black
Cerca nel sito
 

Bonucci: "Prossimo ct Italia? Ripartirei da Guardiola, sognare non costa nulla"

L'ex difensore della Juve ha parlato del futuro della Nazionale

20 aprile 2026 | 15.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sono rimasto con la Nazionale perchè mi è stato chiesto di fare un po' da ponte per quanto riguarda la parte di scouting dei giovani e dei ragazzi che possono essere convocati per le partite di giugno. In riferimento a quello che potrebbe essere il prossimo allenatore dell'Italia, seguendo un po' i nomi che sono stati fatti, se veramente c'è voglia di ricominciare ripartirei dalla possibilità, accennata, di avere Guardiola, perchè significherebbe dare un cambio netto a tutto il passato. Penso sia molto difficile, ma sognare in questo momento non costa nulla". Questa l'investitura di Leonardo Bonucci per il futuro ct della nazionale italiana, ai Laureus Awards di Madrid.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
guardiola guardiola italia ct italia bonucci bonucci ct italia
Vedi anche
Agostini: "Bezzecchi in grande forma ma stagione 'inizia' a Jerez a casa di Marquez" - Video
Orsini attacca l’Europa: “Miopia che spaventa, forse va cambiata la governance” - Video
News to go
Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile
Giuseppe Conte canta 'Via del Campo' di Fabrizio De André e dichiara: "Dal campo largo nasceranno frutti copiosi" - Video
Al Tg1 le immagini in esclusiva del presunto killer del personal trainer a Foggia - Video
Draghi: "Addio alla 'saggezza dei mercati': lo Stato e la geopolitica tornano centrali" - Video
Trump: "Non ho più lo stesso rapporto con Meloni" - Video
News to go
"Con prolungata crisi Hormuz rischio catastrofe agroalimentare globale", l'allarme Fao
Trump contro Meloni, cosa è successo
News to go
L'Italia è il Paese europeo con più case disabitate
Vinitaly, Carlo Cracco: "È un grande onore rappresentare il patrimonio culinario dell'Emilia Romagna" - Video
News to go
Donald Trump, l'attacco al Papa scuote la politica italiana


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza