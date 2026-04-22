circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Coppa Italia, oggi semifinale Atalanta-Lazio - La partita in diretta

I nerazzurri ospitano la squadra di Sarri dopo il 2-2 della gara d'andata: chi passa il turno sfida l'Inter in finale

Mattia Zaccagni - Fotogramma/IPA
Mattia Zaccagni - Fotogramma/IPA
22 aprile 2026 | 20.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la Coppa Italia con la seconda semifinale di ritorno. Oggi, martedì 21 aprile, si gioca Atalanta-Lazio (sfida visibile in tv e streaming) alla New Balance Arena di Bergamo dopo il 2-2 dell'andata. I nerazzurri arrivano dal pareggio contro la Roma nell'ultimo turno di campionato, mentre la squadra di Maurizio Sarri è reduce da un grande successo al Maradona contro il Napoli. Si comincia alle 21.

CTA

Dove vedere Atalanta-Lazio? La semifinale di ritorno di Coppa Italia sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Mediaset, canale Italia 1. Partita visibile anche in streaming sul sito di Sportmediaset e su Mediaset Infinity.

Chi vince oggi affronterà in finale l'Inter, già qualificata dopo il successo di ieri contro il Como. L'ultimo atto della Coppa Italia andrà in scena il 13 maggio a San Siro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Lazio Atalanta Atalanta Lazio Coppa Italia Atalanta Lazio diretta Atalanta Lazio live semifinale Coppa Italia
Vedi anche
News to go
Eurostat, rapporto deficit-pil Italia al 3,1% nel 2025: cosa dicono i dati
Energia, Orsini: "Sugli scaffali iniziano a mancare prodotti, Ue si svegli"
News to go
Viaggiare con cani e gatti in Europa, da oggi nuove regole
News to go
Ue ribadisce: "Non ci sono carenze di carburante per aerei"
Guida ubriaco, lo fermano: in auto 176 chili di droga - Video
Sinner sul tappeto rosso, l'arrivo a Madrid - Video
Bonucci: "Prossimo ct Italia? Ripartirei da Guardiola, sognare non costa nulla"
News to go
Allarme truffe on line su fascicolo sanitario. Il ministero: "Non siamo noi, è phishing"
Cafù: "Ranieri-Gasperini? Dovevano portare tranquillità alla Roma, non mi piacciono le polemiche"
Gullit: "L'Italia ha perso il suo Dna, non ha attaccanti né buoni difensori"
Agostini: "Bezzecchi in grande forma ma stagione 'inizia' a Jerez a casa di Marquez" - Video
Orsini attacca l’Europa: “Miopia che spaventa, forse va cambiata la governance” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza