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Iran, Trump: "Colloqui possibili già venerdì". Morto un secondo militare francese Unifil ferito in Libano - Diretta

Il militare era rimasto gravemente ferito nell'attacco di sabato scorso attribuito ad Hezbollah. Pasdaran sequestrano due navi a Hormuz e ne attaccano una terza. Teheran: "Via blocco Usa e negozieremo"

Teheran (Afp) - (Afp)
Teheran (Afp) - (Afp)
22 aprile 2026 | 08.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Buone notizie" su un eventuale secondo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti, possibile già da venerdì, sono state annunciate dal New York Post, che ha scambiato alcuni messaggi di testo con il presidente Donald Trump. Secondo le ultime news di oggi mercoledì 22 aprile, fonti pakistane hanno rivelato al quotidiano che gli sforzi di mediazione con Teheran hanno rilanciato la possibilità che un nuovo round di colloqui si tenga già nelle prossime "36-72 ore". "E' possibile!", ha risposto Trump via messaggio alla richiesta di commento del New York Post.

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"Gli Stati Uniti devono fermare la loro 'violazione del cessate il fuoco' prima di qualsiasi nuovo round di negoziati", ha detto l'ambasciatore iraniano all'Onu, Amir-Saeid Iravani, al sito iraniano Shargh. "Appena revocheranno il blocco (navale), si terrà a Islamabad il prossimo round di negoziati", ha rimarcato, affermando che la Repubblica islamica è "pronta per ogni scenario".

I Pasdaran, dopo aver annunciato il sequestro di due imbarcazioni nello Stretto di Hormuz (Msc Francesca ed Epaminondas), hanno attaccato una terza nave nello Stretto di Hormuz. L'ultima imbarcazione colpita è la 'Euphoria', legata a una compagnia emiratina.

Intanto il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la morte di un secondo militare che partecipava alla missione Unifil in Libano, rimasto gravemente ferito nell'attacco attribuito ad Hezbollah di sabato scorso.

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