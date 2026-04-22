"Buone notizie" su un eventuale secondo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti, possibile già da venerdì, sono state annunciate dal New York Post, che ha scambiato alcuni messaggi di testo con il presidente Donald Trump. Secondo le ultime news di oggi mercoledì 22 aprile, fonti pakistane hanno rivelato al quotidiano che gli sforzi di mediazione con Teheran hanno rilanciato la possibilità che un nuovo round di colloqui si tenga già nelle prossime "36-72 ore". "E' possibile!", ha risposto Trump via messaggio alla richiesta di commento del New York Post.