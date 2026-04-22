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Ucraina, ok da Coreper a sblocco prestito Ue da 90 miliardi e nuove sanzioni alla Russia

Entrambi i dossier ora passeranno attraverso una procedura scritta, per la loro adozione finale da parte del Consiglio

Ucraina, ok da Coreper a sblocco prestito Ue da 90 miliardi e nuove sanzioni alla Russia
22 aprile 2026 | 13.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha approvato sia l'erogazione del prestito da 90 miliardi di euro per l'Ucraina, sia il ventesimo pacchetto di sanzioni alla Russia. Lo rende noto una portavoce della presidenza di turno cipriota del Consiglio dell'Ue, spiegando che entrambi i dossier ora passeranno attraverso una procedura scritta, che dovrebbe terminare domani, per la loro adozione finale da parte del Consiglio.

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Nuovi attacchi

La guerra continua. Attacchi russi hanno causato la morte di quattro persone e il ferimento di altre 79 in diverse località dell'Ucraina nelle ultime 24 ore. Secondo quanto riportato dall'aeronautica militare di Kiev, le forze russe hanno lanciato 215 droni contro l'Ucraina durante la notte, di cui 189 sono stati intercettati. Del totale dei droni lanciati, circa 140 erano del tipo Shahed.

Il ministero della Difesa russo ha riferito che nelle ultime 24 ore le truppe russe hanno colpito infrastrutture energetiche, di trasporto e portuali utilizzate dalle Forze Armate ucraine, nonché siti di schieramento temporaneo per unità ucraine e mercenari stranieri.

Stando a quanto affermato dalla portavoce del Comitato investigativo russo, Svetlana Petrenko, le forze armate ucraine hanno attaccato Syzran, in Russia, con 11 droni uccidendo 2 persone. Il comitato investigativo russo ha aperto un'indagine per attentato terroristico. L'attacco ha danneggiato proprietà civili e due edifici, con il crollo dell'ingresso di uno di essi. Una donna e un bambino sono rimasti uccisi e quattro residenti sono stati tratti in salvo dalle macerie. Dodici persone sono rimaste ferite.

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