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Catanzaro, donna si butta dal balcone con i figli: 3 morti e un ferito

Lei e due bambini sono morti sul colpo, la terza figlia è ricoverata ed è grave

Un'ambulanza
Un'ambulanza
22 aprile 2026 | 08.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una tragedia si è consumata nella notte a Catanzaro. Una donna si è lanciata dal terzo piano di un edificio di via Zanotti Bianco, insieme ai suoi tre figli. Morti sul colpo la donna e due bambini. La terza figlia, di 6 anni, è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale del capoluogo calabrese, gravi le sue condizioni. Ignote al momento le cause del gesto disperato. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato, il personale medico del 118 e della Medicina legale dell'Università 'Magna Grecia'.

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cronaca news catanzaro news catanzaro donna balcone figli catanzaro suicidio donna figli
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