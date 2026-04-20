Meloni riceve Zelensky: “Sempre al fianco dell’Ucraina, in gioco sicurezza Ue”

Il Premier Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Al termine del colloquio, i due leader hanno rilasciato delle dichiarazioni alla stampa. Meloni ha insistito sulla necessità di scongiurare divisioni in Europa e in Occidente, definendo cruciale il sostegno a Kiev per la sicurezza di tutto il continente: “Se oggi è possibile parlare di un percorso attendibile di pace lo dobbiamo alla tenacia del popolo ucraino e al convinto sostegno dell’Occidente che hanno impedito alla Russia di perseguire i suoi obiettivi di invasione e controllo del Paese. Sostenere l’Ucraina non è solo un dovere morale, ma una scelta strategica perché in gioco c’è la sicurezza dell’Europa nel senso più ampio del termine. L’Italia è pronta a fare la sua parte per arrivare a soluzioni condivise che tutelino la sovranità di Kiev e la solidità dell’Alleanza Atlantica”. Parallelamente, il Capo del Governo ha confermato il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia ed ha ribadito la volontà di proseguire il percorso di adesione dell’Ucraina all’Unione europea. Meloni e Zelensky si sono anche confrontati sul tema della cooperazione per la difesa: “L’Italia è interessata a sviluppare una produzione congiunta di droni, settore dove l’Ucraina è ai vertici”, ha detto il Presidente del Consiglio. Un confronto, inoltre, è stato fatto sulla crisi iraniana sempre più complessa: “Nutriamo la speranza che il dialogo per la pace possa riprendere anche se in un contesto non facile. È fondamentale difendere la libertà di navigazione così come impedire che l’Iran porti avanti il progetto di armi nucleari”. In conclusione, Meloni ha ricordato che: “L’instabilità sta diventano la nuova normalità, ma è proprio in momenti così difficili che si vede l’amicizia tra i popoli. Italia e Ucraina sono legati da un’amicizia profonda che vogliamo rafforzare nel futuro”.

Il comunicato del Governo