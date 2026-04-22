Negoziati in stallo tra Iran e Usa dopo che Teheran ha disertato il secondo round di colloqui programmato a Islamabad, in Pakistan. Mentre il presidente Usa ha esteso il cessate il fuoco, ormai arrivato alla scadenza.

"L'Iran è al collasso a livello finanziario! Vogliono lo Stretto di Hormuz immediatamente aperto", ha scritto oggi mercoledì 22 aprile Donald Trump in un post su Truth, parlando di una Repubblica islamica con un "disperato bisogno di denaro" che "perde 500 milioni di dollari al giorno". Il tycoon ha aggiunto di aver ordinato alle forze Usa di "continuare il blocco" navale, "restare pronte" a tutto, nonostante la proroga del cessate il fuoco secondo le ultime notizie.

In un altro post su Truth Trump ha scritto che l'Iran vuole lo Stretto di Hormuz "aperto in modo da poter fare 500 milioni di dollari al giorno". "Dicono di volerlo chiuso solo perché l'ho bloccato completamente (chiuso!), quindi vogliono semplicemente 'salvare la faccia'", ha incalzato. "Quattro giorni fa, persone mi hanno detto: 'L'Iran vuole aprire immediatamente lo Stretto' - ha proseguito nel messaggio - Ma se lo facessimo, non potrebbe mai esserci un accordo con l'Iran, a meno che non decidessimo di far saltare il resto del loro Paese, leader compresi!".