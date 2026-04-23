Design: Racca (Trussardi), 'partnership con Salone Nautico all'insegna dell'eleganza italiana'

"Trussardi nasce come brand di lifestyle. Va ben oltre la moda e abbraccia uno stile di vita che va dall'arredo, ai mobili, ai profumi, agli occhiali e racconta l'eleganza italiana. L'idea della partnership con il mondo della nautica, che con il suo savoir faire racconta l'eleganza italiana, è sorta in modo del tutto naturale. Vediamo una corrispondenza innata tra i nostri due Dna". Così Alberto Racca, ceo Trussardi e Gruppo Miroglio, oggi a Milano al talk "Nautica & Lifestyle: una visione integrata per il contract" presso lo Showroom Trussardi. In questa occasione è stata lanciata la partnership tra Trussardi e il Salone Nautico Internazionale di Genova.