Design: Seletti, "In ogni cosa deve esserci creatività"

26 ottobre 2025
Redazione Adnkronos
"La creatività è importante in tutti gli ambiti. È importante anche per chi fa il benzinaio o chi ha un'edicola. Probabilmente un edicolante creativo avrebbe la possibilità di superare la crisi e lo stesso farebbe un benzinaio, potrebbe risollevare le proprie sorti usando un briciolo di creatività. La creatività deve essere uno sguardo nuovo e assolutamente inconsueto, alla ricerca di qualcosa che non c'era prima". Lo afferma Stefano Seletti, direttore creativo e ceo di Seletti, al Pirelli Hangar Bicocca di Milano, dove si è tenuto l'evento conclusivo della collaborazione tra il brand di design e Iqos Curious X.

