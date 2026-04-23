Design: Stella (Confindustria Nautica), 'Design Innovation Award riconosce impegno in innovazione e sostenibilità'

"Il premio Design Innovation Award di Confindustria Nautica riconosce l'investimento in innovazione e sostenibilità delle imprese e degli espositori presenti al Salone Nautico Internazionale e valorizza le eccellenze progettuali". Lo ha detto Marina Stella, direttore generale Confindustria Nautica, oggi a Milano al talk "Nautica & Lifestyle: una visione integrata per il contract" presso lo Showroom Trussardi, con il quale è stata lanciata la partnership tra Trussardi e il Salone Nautico Internazionale di Genova.