Design Week, Chessa (Ferrero): "Kinder Sorpresa Design Studio celebra iconicità marca"

“Kinder Sorpresa Design Studio è uno spazio esperienziale che mira a celebrare l'iconicità della marca Kinder Sorpresa offrendo ai consumatori un'esperienza immersiva sul prodotto. Abbiamo pensato che la Milano Design Week fosse, per la rilevanza internazionale dell'evento, il momento più opportuno per celebrare la marca. Il legame con il design è piuttosto ovvio: Kinder Sorpresa insiste su una shape iconica, quella dell'uovo, ed è un prodotto che racchiude degli elementi di design molto importanti, a partire dalle sorprese, che sono il risultato di uno studio molto approfondito e lungo, fino al ‘barilotto’ che le contiene, un oggetto di design industriale a tutti gli effetti”.

A spiegarlo è Davide Chessa, responsabile marketing globale prodotti Kinder con sorpresa Ferrero, alla vigilia dell’apertura al pubblico di Kinder Sorpresa Design Studio, l’installazione realizzata in occasione della Milano Design Week 2025 che vuole essere un viaggio immersivo nel mondo delle iconiche sorprese Kinder, dove i visitatori potranno scoprire il dietro le quinte della loro creazione, visitabile dal 10 al 12 aprile in via Novi 2.

Con l’installazione, Kinder Sorpresa racconta mezzo secolo di storia, durante il quale il brand ha saputo mantenersi attuale, comprendendo le esigenze e i gusti delle generazioni che si sono susseguite: “Questo è il risultato del lavoro di tutto il team Kinder, che lavora su questa marca - sottolinea Chessa - Puntiamo ovviamente a mantenere la proposta Kinder Sorpresa rilevante per i consumatori e lo facciamo con studi approfonditi, incontriamo milioni di famiglie tutti gli anni, cerchiamo di intercettare i loro desideri e di applicare poi anche le loro aspettative al design delle sorpresine, piuttosto che alle scelte che facciamo sulla marca”.

L’impegno di Kinder Sorpresa per rimanere al passo con le trasformazioni che si sono susseguite in questi 50 anni ha portato la marca ad aprirsi anche al digitale: “Kinder Sorpresa è il frutto di un'innovazione continua. Lo sviluppo della piattaforma ApplayDu ne è un chiaro esempio, amplifica l'esperienza fisica portandola anche nel digitale - prosegue il responsabile marketing globale prodotti Kinder con sorpresa, che torna poi a parlare dello sviluppo delle sorprese - E’ un processo molto approfondito che dura circa nove mesi, dall’idea, al disegno, fino allo sviluppo industriale, inframezzato da una serie di passaggi con il consumatore per verificare l’effettivo apprezzamento delle sorprese stesse.

“Kinder Sorpresa è un prodotto nato nel 1974 da un'idea di Michele Ferrero e tuttora resta molto attuale. Racchiude in sé tre cose uniche - precisa Chessa - l'esperienza del cioccolato, la sorpresa di scartare un uovo e il piacere di giocare con una sorpresa, una proposta sempre molto attuale e che i consumatori apprezzano in giro per il mondo. Distribuiamo i nostri prodotti in 80 Paesi da 50 anni, toccando circa 40 milioni di famiglie nel mondo, di cui 5 in Italia, rendendo tanti bambini molto felici grazie a momenti di condivisione e gioco tra loro e i genitori. Ogni anno immettiamo sul mercato 300 nuove sorprese, che si avvicendano a seconda delle diverse collezioni”.

Davide Chessa chiude con un’anticipazione sul futuro: “L'evoluzione più ovvia è quella dello sviluppo di categorie nuove, in particolare all'interno dei biscotti e dei gelati, che sono le più recenti innovazioni all'interno del portfolio”, conclude.