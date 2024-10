Destinazione impresa: il kit digitale per un viaggio sicuro nell’economia di oggi - Ascolta

Come il nostro passaporto fisico ci rende riconoscibili e ci consente di muoverci nel mondo reale in piena libertà, così esiste un passaporto virtuale che abilita la nostra presenza nel vasto universo digitale. E' l'identità digitale, indispensabile per proseguire il nostro viaggio alla scoperta della "digitalizzazione del Paese".

Per comprendere a fondo l'utilità di questo strumento, in questo episodio ospitiamo l'intervento di Paolo Fiorenzani, Responsabile della Gestione Servizi di Identità e Certificazione Digitale di InfoCamere.