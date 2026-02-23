circle x black
Diamanti (Progess Soc. Coop): " L'introduzione dell'intelligenza artificiale nei percorsi formativi ? per noi una strada inevitabile"

23 febbraio 2026 | 14.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Dal percorso e-learning corporate di Foncoop abbiamo portato a casa nuovi stimoli. Noi siamo un'azienda che sta costruendo in questo momento la sua Academy e questo ci ha consentito di vedere quelle che sono le innovazioni di questo periodo. L'intelligenza artificiale sta cambiando moltissimo sia il modo di fare formazione sia anche l'impostazione dell'Academy e questo, insomma, ci ha consentito di avere pi? consapevolezza nel nostro percorso di sviluppo all'interno dell'azienda." Cos? Patrizia Diamanti, Responsabile Area Formazione di Progess Soc. Coop., impresa partner di Foncoop, in occasione della quarta edizione del Learning More Festival, che si ? svolta a Modena da venerd? 20 febbraio a domenica 22 febbraio

