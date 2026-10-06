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Digitale, Borgonzoni (Mic): "Divario tecnologico nei borghi va abbattuto"

Al convegno di Enea e Open Fiber a Roma, ‘necessarie le stesse tecnologie della città’

Lucia Borgonzoni - (foto Adnkronos)
Lucia Borgonzoni - (foto Adnkronos)
06 ottobre 2026 | 19.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questo convegno è un passaggio successivo a quello che noi abbiamo messo a terra con il Pnrr. Il ministero ha investito nei borghi un miliardo, ora non bisogna fermarsi. La fibra e tutto ciò che riguarda il divario tecnologico, che c'è sempre stato nei borghi, vanno abbattuti. Per noi è fondamentale superarlo perché, per vivere in un borgo bisogna riuscire ad avere le stesse tecnologie di una città: bisogna poter lavorare da un borgo, bisogna poter accedere alla sanità". Lo ha detto il sottosegretario al Ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni, intervenendo a Roma all'evento "Borghi digitali: soluzioni metodologiche e tecnologiche per una strategia d'innovazione urbana e territoriale. Un modello per comuni, pubbliche amministrazioni e territori di nuova", promosso da Enea e Open Fiber.

Secondo Borgonzoni è necessario consentire sia agli anziani che ai giovani di vivere nei territori periferici senza timori, puntando su una strategia che vada oltre la fase iniziale dei fondi straordinari. "Noi come Ministero, ad esempio, stiamo concretizzando una misura che avevo già annunciato durante l'incontro sui borghi: inviare una comunicazione dettagliata con tutti gli altri bandi che il Dicastero sta attivando e ha già reso operativi, a cui possono accedere sia le imprese culturali e creative, sia i privati, sia i Comuni e i piccoli enti locali, per dare continuità e sviluppare tutto ciò che il Pnrr ha avviato".

"Perché sono tantissime le imprese culturali e creative che hanno aperto - aggiunge - Ora però dobbiamo offrire loro gli strumenti per camminare con le proprie gambe, continuando a sostenerle, e in questo percorso la fibra e la comunicazione sono fondamentali", conclude.

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digitale borghi fibra tecnologico Pnrr
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