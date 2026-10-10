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Distribuzione Moderna specializzata, consumi fuori casa e cucina italiana un valore per il Made in Italy

10 ottobre 2026 | 07.15
Redazione Adnkronos
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Italiani alle prese con il buon cibo non solo fra le mura domestiche ma anche e soprattutto fuori casa. Un mercato, quello cosiddetto dell'Away From Home sostenuto dalle imprese della Distribuzione Moderna specializzata, e che nel 2025 ha raggiunto in Italia i 102 miliardi di euro di sell-out, con oltre 10 miliardi di occasioni di consumo annue. Secondo i dati presentati nel corso dell'evento di Federdistribuzione intitolato "La Distribuzione Moderna al servizio dei consumi fuori casa", a crescere sono soprattutto i consumi del pranzo con l'1,7 per cento in più, mentre vedono una decisa contrazione sia l'aperitivo serale, a meno 3,1 per cento, che il dopo cena.

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