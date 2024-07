Domani il gotha della Finanza all'Assemblea dell'Abi, in platea da Giorgetti a Panetta, da Orsini a Savona

Domani mattina alle 10, il mondo della finanza si dà appuntamento all’Auditorium della Tecnica di Roma per partecipare all’assemblea annuale dell’Abi. Ad accogliere il gotha delle banche italiane, il Presidente dell’associazione, Antonio Patuelli, e il nuovo direttore generale, Marco Elio Rottigni. Oltre alla folta schiera di banchieri, ad ascoltare le relazioni di Patuelli, del Governatore di Banca d’Italia Panetta e del Ministro dell’economia e delle finanze Giorgetti, secondo quanto risulta all'Adnkronos, ci saranno numerosi esponenti delle Istituzioni, del mondo delle imprese e delle associazioni di categoria.

Tra gli altri, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso; il Ministro dell’istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara; il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo; il Presidente di Consob, Paolo Savona; il Presidente dell’Agcm, Roberto Rustichelli; il Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione; il Presidente dell’Inps, Gabriele Fava; il Presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini, l’a.d. di Cdp, Dario Scannapieco; l’a.d. di Borsa italiana, Fabrizio Testa; il Presidente del Cnel, Renato Brunetta; il presidente dell’Ice, Matteo Zoppas; l’a.d. di Invitalia, Bernardo Mattarella.

Confermata anche la presenza de: il Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini; la Presidente dell’Ance, Federica Brancaccio; la Presidente di Ania, Maria Bianca Farina; il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli; il Presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini; la Presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise; Gianni Letta, Francesco Rutelli, Enzo Moavero Milanesi, Paola Severino, Matteo Colaninno, Emma Marcegaglia, Franco Barnabè, Giovanni Maria Flick, Bruno Tabacci, Giulio Tremonti, Giovanni Legnini.