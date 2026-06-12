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Dombrovskis: Paesi Ue divisi sulla flessibilità energetica

Il commissario Dombrovskis rivela divisioni tra Paesi Ue sulla flessibilità energetica. All'Ecofin, emergono opinioni diverse sull'estensione della clausola di salvaguardia.

Il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis - Fotogramma/Ipa
Il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis - Fotogramma/Ipa
12 giugno 2026 | 16.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tra i Paesi membri dell'Ue le opinioni "variano" sulla proposta di estendere parzialmente la clausola nazionale di salvaguardia anche all'energia, oltre che alla difesa. Lo ha confermato il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis, al termine dell'Ecofin a Lussemburgo.

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Durante l'Ecofin, come ieri nell'Eurogruppo, ha detto Dombrovskis, "c'è stata discussione su questo e le visioni variano. Ma quello che proponiamo", ha sottolineato, è "contenuto" per "portata" e per "durata". Inoltre, ci sono "salvaguardie" e "le regole in materia di bilanci continuano ad applicarsi". La Commissione sta "preparando i dettagli", sulle misure eligibili, dopodiché "spetterà ai Paesi membri fare richiesta", ha concluso.

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Valdis Dombrovskis flessibilità Ue energia clausola nazionale salvaguardia
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