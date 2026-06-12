Dombrovskis: Paesi Ue divisi sulla flessibilità energetica

Tra i Paesi membri dell'Ue le opinioni "variano" sulla proposta di estendere parzialmente la clausola nazionale di salvaguardia anche all'energia, oltre che alla difesa. Lo ha confermato il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis, al termine dell'Ecofin a Lussemburgo.

Durante l'Ecofin, come ieri nell'Eurogruppo, ha detto Dombrovskis, "c'è stata discussione su questo e le visioni variano. Ma quello che proponiamo", ha sottolineato, è "contenuto" per "portata" e per "durata". Inoltre, ci sono "salvaguardie" e "le regole in materia di bilanci continuano ad applicarsi". La Commissione sta "preparando i dettagli", sulle misure eligibili, dopodiché "spetterà ai Paesi membri fare richiesta", ha concluso.