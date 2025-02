Driverso accelera crescita (+20%) e punta a estero, prima tappa Dubai nel 2025

Driverso, la piattaforma tra i leader in Europa per il noleggio di auto di lusso, si prepara a un 2025 ricco di novità, segnato dall’ingresso nel mercato di Dubai, il primo fuori dai confini europei. Con un approccio innovativo e su misura, Driverso ridefinisce il concetto di mobilità premium, offrendo esperienze di viaggio curate nei minimi dettagli e personalizzate per una clientela esclusiva. Driverso è il primo 'garage on demand' dedicato al noleggio di auto di lusso, pensato per chi cerca eccellenza e stile nella mobilità. La piattaforma offre un catalogo esclusivo che comprende i migliori modelli di marchi iconici come Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Porsche e Mercedes-Benz. Ogni auto è selezionata con cura per garantire prestazioni elevate, sicurezza e una guida straordinaria.

La missione di Driverso è trasformare il noleggio di auto di lusso in un’esperienza esclusiva e personalizzata, stabilendo nuovi standard in ogni viaggio. Grazie alla sua tecnologia avanzata, i clienti possono scegliere e prenotare in pochi click l’auto dei loro sogni, con consegne garantite presso aeroporti, hotel, ville private o ovunque lo desiderino in tutta Europa. Il 2025 rappresenta per Driverso una svolta strategica con l’espansione a Dubai, un mercato chiave per il segmento della mobilità di lusso. Lo sbarco negli Emirati segna il debutto del brand in Medio Oriente, dove l’obiettivo è quello di replicare il successo europeo e raddoppiare il volume d’affari, portandolo a 8 milioni di euro. L’ingresso a Dubai consolida la visione di Driverso: creare un ecosistema integrato di mobilità premium capace di rispondere alle esigenze di una clientela internazionale alto spendente.

Nel 2024, Driverso ha raggiunto un volume d’affari di 4 milioni di euro (in crescita di più del 20% rispetto all’anno precedente). Tra i mercati di punta, l’Italia si è confermata leader, seguita da Germania, Francia e Spagna, quest’ultima protagonista di una crescita eccezionale durante la stagione estiva. I veicoli più richiesti includono Suv come il Mercedes-Benz G63 Amg e la Range Rover, van di lusso e sportive iconiche come la Porsche 911 e i modelli Ferrari. Queste preferenze sottolineano l’attenzione dei clienti verso un’esperienza di guida esclusiva, con Milano, il Sud della Francia e Monaco di Baviera in Germania tra le destinazioni più richieste.

Un ulteriore punto di svolta del 2024 è stato l’accordo con diverse compagnie di jet privati, che ha integrato la flotta Driverso nel suo sistema White Label, offrendo ai clienti del segmento dell’aviazione privata un accesso diretto a soluzioni di mobilità su misura. Questa collaborazione ha aperto nuove opportunità nel mercato B2b, rafforzate dalla partecipazione all’Iltm di Cannes 2024, dove Driverso ha avviato nuove partnership con tour operator e operatori del turismo di lusso. Oltre all’espansione internazionale, Driverso sta investendo nel miglioramento continuo della piattaforma e dell’esperienza utente.

“Il 2025 - afferma Luca Falasca, ceo di Driverso - sarà un anno chiave per Driverso, non solo per l’ingresso a Dubai, ma anche per gli investimenti che stiamo destinando all’innovazione tecnologica e al miglioramento della user experience. Abbiamo allocato un budget importante per lo sviluppo della piattaforma, con l’obiettivo di renderla ancora più performante e intuitiva, mantenendo sempre un focus prioritario sulla qualità del servizio, che per noi è tanto importante quanto il livello delle auto che offriamo. Inoltre, stiamo lavorando a un restyling del sito web che migliorerà sia l’estetica che l’esperienza di utilizzo, per offrire ai nostri clienti un servizio sempre più esclusivo e immediato".