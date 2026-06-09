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Durante (Billboard): "Al Wmf 2026 la mutazione digitale nella musica"

Carlo Durante - (Foto ufficio stampa)
Carlo Durante - (Foto ufficio stampa)
09 giugno 2026 | 14.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questa è la prima collaborazione ufficiale fra Billboard Italia e We Make Future: porteremo al We Make Future la discussione sulle tensioni che attraversano il settore della musica, che ha scoperto per primo cosa significa la mutazione digitale completa, forse disordinata e forse troppo accelerata”. Così Carlo Durante, publisher editor di Billboard Italia, a margine della conferenza di presentazione del We Make Future 2026. L’evento, tra i più importanti a livello internazionale sul tema dell’innovazione tecnologica e digitale, si svolgerà a BolognaFiere dal 24 al 26 giugno.

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“Nei nostri 14 panel parleremo anche di algoritmi, di Intelligenza artificiale, di capitali, startup e nuova infrastruttura culturale - prosegue - È importante far distinguere quello che rimane del valore della musica al di là dei volumi impressionanti generati dalle piattaforme: riuscire a distinguere il segnale dal rumore”.

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mutazione digitale musica innovazione tecnologica algoritmi Intelligenza artificiale
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