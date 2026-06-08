Durst Group investe 20 milioni di euro per nuovo hub italiano per la stampa tessile digitale 'Durst Como'

Durst Group presenta ufficialmente il progetto 'Durst Como', un nuovo polo industriale e tecnologico dedicato alla stampa tessile digitale nel cuore del distretto tessile comasco.

Con un investimento di circa 20 milioni di euro in edifici e infrastrutture, il progetto mira "a creare in Lombardia un centro produttivo altamente specializzato, focalizzato sullo sviluppo di tecnologie inkjet, software, ricerca applicata e soluzioni avanzate per la stampa tessile digitale industriale". "Como stampa i tessuti del mondo da generazioni - ha detto Christoph Gamper, ceo e co-owner di Durst Group - Non siamo qui di passaggio, siamo qui per restare. 'Durst Como' è un progetto industriale con una visione di lungo periodo: tecnologia europea, realizzata qui, per il mondo". L’investimento si inserisce in un percorso di crescita che Durst Group porta avanti nel settore tessile da oltre un decennio; negli ultimi 12 anni, il gruppo ha investito complessivamente oltre 50 milioni di euro nel business tessile, con iniziative dedicate allo sviluppo dei mercati internazionali, al potenziamento delle infrastrutture di laboratorio e al rafforzamento dei propri siti di Bressanone/Brixen e Kufstein (Austria).

Con un fatturato di oltre 430 milioni di euro, Durst Group punta ora a raddoppiarlo nei prossimi cinque anni, sostenuto anche dall’ulteriore consolidamento del proprio ruolo nelle tecnologie per la stampa tessile industriale. Durst Como nasce dall’acquisizione di Aleph, azienda specializzata nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni inkjet avanzate per la stampa diretta su tessuto e su carta, avviata nel 2023 e completata nel 2025. Durst Group è attivo nel settore tessile da oltre un decennio, con Kufstein come hub di riferimento, e con l’integrazione di Aleph estende la sua presenza anche a Como, uno dei distretti tessili più riconosciuti a livello internazionale. Durst Como diventerà il terzo centro di sviluppo e produzione del Gruppo, con competenze R&S, dopo Bressanone/Brixen e Lienz. Il polo svolgerà un ruolo strategico nello sviluppo e nella produzione di tecnologie inkjet per la stampa tessile digitale, con particolare focus su fashion e home textile. Il sito sarà progressivamente sviluppato anche come centro dedicato alla collaborazione con i clienti e allo sviluppo di automazione e software per il settore tessile.

Accanto a Como, Kufstein rimane l’hub tessile del Gruppo per gli sviluppi superwide e speciali, comprese le soluzioni di asciugatura per applicazioni superwide tessili e grafiche. Insieme, questi siti complementari costituiscono la spina dorsale della presenza internazionale di Durst nella stampa tessile digitale. "Questo progetto rappresenta una tappa fondamentale del nostro percorso di crescita - ha commentato Alessandro Manes, director Global Sales Industrial Textile, Durst Group - Il nostro obiettivo è creare a Como un polo tecnologico e produttivo altamente specializzato, capace di attrarre competenze, sviluppare nuove professionalità e generare nuove opportunità per il territorio". La nuova sede di Durst Como sarà progettata secondo gli standard industriali e tecnologici di Durst Group, con particolare attenzione all’innovazione, all’efficienza e all’integrazione con il territorio.

Il progetto sarà realizzato all’interno di un edificio esistente, evitando così nuovo consumo di suolo e ulteriore impermeabilizzazione, e seguirà criteri di riqualificazione energetica orientati all’utilizzo di energia 100% non fossile. Tra le misure previste rientrano l’installazione di pompe di calore in sostituzione degli attuali impianti di riscaldamento a gas e, nella prima fase del progetto, la realizzazione di un impianto fotovoltaico di circa 600 kWp per la produzione di energia elettrica 100% green. In linea con le iniziative già adottate negli altri siti del Gruppo, Durst Como ospiterà anche una colonia di api come ulteriore misura a supporto della biodiversità e dell’ecosistema locale. Durst Como si inserisce in una più ampia visione industriale finalizzata a rafforzare le capacità produttive e di innovazione di Durst Group in Italia, valorizzando al contempo il legame con il distretto tessile comasco e il know-how della filiera tessile. Il progetto rappresenta un impegno concreto nei confronti del territorio, traducendosi in opportunità occupazionali tangibili, creazione di valore reale e ulteriore sviluppo industriale.