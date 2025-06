E-commerce, Liscia (Netcomm): “Filiera vale 7% del PIL in Italia”

“Netcomm, l’associazione del commercio elettronico italiano che rappresento, sono già tre anni che fa questa ricerca. Quest’anno è particolarmente interessante capire funziona la rete del valore e costruzione di una piattaforma dove tutte le imprese fra loro sono collegate. Il risultato è 150 miliardi di euro, 1 milione e 800 mila occupati: la rete del valore è una rete di imprese che crea competitività per le single imprese e per il sistema italia. Oggi le imprese dell’-commerce sono considerate un’alterativa al commercio dettaglio, ma non è vero, vanno considerate come un’unicità realtà. Lo Stato si deve organizzare e supportare le imprese per creare le competenze di cui la distribuzione ha bisogno.” Ha dichiarato il Presidente di Netcomm Roberto Liscia a margine dell’evento di presentazione di “La Rete del Valore del commercio digitale”, lo studio condotto da Netcomm in collaborazione con Althesys che evidenzia il contributo generato dalle imprese che operano online agevolando l’evoluzione digitale di imprese e consumatori.