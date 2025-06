E-commerce, Pellizzoni (Amazon): “21 mila PMI usano Amazon anche per mercati esteri”

“Amazon è presente in Italia dal 2010, dal nostro arrivo abbiamo investito più di 20 miliardi e generato 19.000 posti di lavoro a tempo indeterminato, che rendono Amazon la prima azienda privata in termini di posti di lavoro creati in 10 anni. Oltre 21.000 PMI usano Amazon per vendere anche nei mercati esteri, e nel 2023 hanno realizzato 1.2 miliardi di export. Questo dato è supportato da programmi di formazione per la digitalizzazione e la formazione.” Ha dichiarato Francesca Pellizzoni, Manager Programmi Made in Italy e Supporto alle PMI di Amazon Italia a margine dell’evento di presentazione di “La Rete del Valore del commercio digitale”, lo studio condotto da Netcomm in collaborazione con Althesys che evidenzia il contributo generato dalle imprese che operano online agevolando l’evoluzione digitale di imprese e consumatori.