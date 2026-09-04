circle x black
Cerca nel sito
 

EcoEridania, Rocco De Franchi direttore della nuova Divisione Public Affairs

Rocco De Franchi - (foto Ufficio stampa)
Rocco De Franchi - (foto Ufficio stampa)
04 settembre 2026 | 12.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gruppo EcoEridania, azienda leader a livello europeo nei servizi ambientali per rifiuti di origine sanitaria e tra i principali player nei rifiuti industriali e nell’end of waste, prosegue il proprio percorso di crescita e consolidamento con un ulteriore rafforzamento della governance. Dal 1° settembre 2026 è operativa la nuova Divisione Public Affairs, guidata da Rocco De Franchi. Avvocato amministrativista, dottore di ricerca in Diritto dell’Economia e specializzato in Relazioni Internazionali presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma, De Franchi - si legge in una nota del gruppo - vanta una significativa esperienza nella comunicazione e nelle relazioni istituzionali. Nel corso della propria carriera professionale ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di Direttore della Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia.

La Divisione Public Affairs di EcoEridania nasce con l’obiettivo di sostenere il percorso di crescita ed espansione del Gruppo, contribuendo a rafforzare il dialogo con le istituzioni, i territori e gli stakeholder e consolidando il posizionamento dell’azienda come interlocutore di riferimento nel settore ambientale e dell’end of waste.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
EcoEridania Public Affairs Servizi ambientali End of waste
Vedi anche
Venezia 83, i primi film ai voti: il punto critico di Valerio Sammarco - Video
Sal Da Vinci infiamma la Cavea con 'Per Sempre Sì' - Video
Wild Horse Nine, a Venezia 15 minuti di applausi per il film di McDonagh - Video
Venezia 83, Orlando Bloom infiamma il red carpet per 'Bucking Fastard' - Video
Omicidio-suicidio a Ostia, uomo si getta dal quarto piano: in casa trovata morta la madre - Videonews dalla nostra inviata
Venezia 83, Alessandro Borghi: "L'indifferenza non mi appartiene, a mio figlio insegnerò ad aiutare gli altri"
Benedetta Rossi in lacrime nel primo video dopo l'adozione: "Siamo nel pieno del turbine delle emozioni"
Scontro con inviati Report, Sottile: "Volate battutacce, da me nessuna provocazione" - Video
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla seconda giornata - Videonews dalle nostre inviate
Report, Corsini: "Al lavoro per partire l'8 novembre, Piervincenzi resta alla conduzione" - Video
News to go
Sempre più italiani comprano a rate, e non solo in caso di grandi acquisti
News to go
Malattia della pioggia, aumento dei casi in Europa


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza