circle x black
Cerca nel sito
 

Ecofin Cipro: stablecoin e la sfida dei pagamenti Ue

L'Ecofin informale a Cipro discute stablecoin e pagamenti Ue, valutando rischi, opportunità e la regolamentazione Mica per la finanza digitale europea.

Il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis - Fotogramma/Ipa
Il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis - Fotogramma/Ipa
23 maggio 2026 | 09.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' in corso al Filoxenia Conference Center di Nicosia, a Cipro, la seconda sessione dell'Ecofin informale, dopo quella di ieri pomeriggio. Il tema dell'incontro di stamani, dopo la sessione di ieri sulle stablecoin, è "Come può l'Europa pagare per cose che non può permettersi?". Mancano, tuttavia, i ministri di Francia e Germania, assenti anche ieri, nonché quelli di Italia e Spagna. La conferenza stampa finale con il commissario Valdis Dombrovskis è prevista in tarda mattinata.

CTA

Durante la sessione di ieri sulle stablecoin, il think tank Bruegel ha presentato un suo documento su una nuova strategia per contenere i rischi nell'Ue. Dopo la presentazione, si è svolto un dibattito, incentrato sui rischi e le opportunità per l'Ue, anche nel contesto generale del filone di lavoro sulla finanza digitale. Nel complesso, il documento di Bruegel è stato accolto con favore.

Per i ministri, gli sforzi per migliorare l'interoperabilità tra piattaforme e servizi dell'Eurosistema, come ad esempio le iniziative Appia e Pontius guidate dalla Bce, debbano essere accelerati. È stato anche espresso sostegno alla revisione del regolamento Mica da parte della Commissione. Diversi partecipanti hanno anche raccomandato cautela nell'integrare ulteriormente le stablecoin nel sistema monetario dell'Ue in questo momento.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ecofin informale Ecofin Cipro Ue stablecoin Valdis Dombrovskis
Vedi anche
Energia, Giorgetti: "Italia chiede spazio fiscale in linea con richieste Ue" - Video
Ultimo: "Ho ‘visto’ il concerto del 4 luglio tanto tempo fa, e si è avverato" - Video
News to go
Capri è l'isola con le case più care d'Italia
News to go
Elezioni amministrative 2026, oltre 740 comuni al voto nel weekend
Cannes, giorno 11: l’attesa per Monica Bellucci e un racconto di 'MeToo' - Videonews dall'inviata
Nato, Tajani in Svezia per la riunione dei ministri degli Esteri: sul tavolo Hormuz e Ucraina - Le videonews
Tutto pronto a Nicosia per Eurogruppo/Ecofin, la partita di Giorgetti per la flessibilità - Videonews
Modena, il presidente degli psichiatri Antonio Vita: "Parlare di salute mentale sempre e potenziare la rete dei servizi" - Video
Flotilla, Tajani: "C'è stata una presa distanza di Netanyahu da Ben-Gvir, ma ancora no scuse ufficiali da Israele" - Video
Voto anticipato, il no di Urso: "Abbiamo ancora quasi 18 mesi di governo" - Video
Modena, la sorella di El Koudri in lacrime: “Io e la mia famiglia ci scusiamo con i feriti” - Audio
News to go
Terremoto Campi Flegrei oggi, la scossa tra le più forti degli ultimi 40 anni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza