Ecomondo, Almaviva: robot e nuove tecnologie per prevenire gli allagamenti e individuare le perdite idriche

"Abbiamo ridotto quella che è la zona di ricerca perdite del 70%, quindi ottimizziamo tutto quello che è il lavoro delle squadre". È una delle innovazioni presentate da Almaviva a Ecomondo da Fulvio Conti, responsabile della Business Unit del gruppo per i mercati agricoltura, ambiente, acqua e space. Tra le novità anche un nuovo datalogger integrato nella piattaforma Smart Water Management System e l'evoluzione dei sistemi di gestione delle acque meteoriche, fondamentali per aiutare le città a prevenire gli allagamenti. Il gruppo punta inoltre sull'interazione con sistemi autonomi: robot quadrupedi in grado di effettuare sopralluoghi preliminari nelle zone pericolose, realizzare visualizzazioni tridimensionali e trasmetterle alle control room. Ma il salto tecnologico, secondo Conti, non dipende soltanto dai nuovi strumenti: "Il vero salto tecnologico non è aggiungere un nuovo sensore, un nuovo satellite. Quello che è molto importante è tutto il dominio che noi adottiamo, integriamo a questa tecnologia". Un connubio tra innovazione e competenze specialistiche, dagli ingegneri idraulici agli agronomi, necessario per sviluppare soluzioni efficaci.