circle x black
Cerca nel sito
 

Ecomondo, Almaviva: robot e nuove tecnologie per prevenire gli allagamenti e individuare le perdite idriche

Segui Adnkronos su Google
04 novembre 2026 | 10.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo ridotto quella che è la zona di ricerca perdite del 70%, quindi ottimizziamo tutto quello che è il lavoro delle squadre". È una delle innovazioni presentate da Almaviva a Ecomondo da Fulvio Conti, responsabile della Business Unit del gruppo per i mercati agricoltura, ambiente, acqua e space. Tra le novità anche un nuovo datalogger integrato nella piattaforma Smart Water Management System e l'evoluzione dei sistemi di gestione delle acque meteoriche, fondamentali per aiutare le città a prevenire gli allagamenti. Il gruppo punta inoltre sull'interazione con sistemi autonomi: robot quadrupedi in grado di effettuare sopralluoghi preliminari nelle zone pericolose, realizzare visualizzazioni tridimensionali e trasmetterle alle control room. Ma il salto tecnologico, secondo Conti, non dipende soltanto dai nuovi strumenti: "Il vero salto tecnologico non è aggiungere un nuovo sensore, un nuovo satellite. Quello che è molto importante è tutto il dominio che noi adottiamo, integriamo a questa tecnologia". Un connubio tra innovazione e competenze specialistiche, dagli ingegneri idraulici agli agronomi, necessario per sviluppare soluzioni efficaci.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Midterm, Chris Pappas è il primo senatore Usa dichiaratamente gay: "Amore e verità hanno prevalso" - Video
Roma, Gianfranco Minissale nuovo capo Squadra mobile: "Priorità criminalità organizzata" - Video
News to go
Elezioni Midterm Usa, democratici conquistano il Congresso
Giacomo Poretti partecipa alla Maratona di New York a 70 anni, arriva al traguardo mano nella mano con la moglie - Video
Ryanair, nuove regole per il check in dal 10 novembre - Video
Al via a Londra il WTM, l'Italia presente con uno dei padiglioni più grandi e visitati - Video
All's Fair, Sarah Paulson e Niecy Nash-Betts: "Il prezzo del successo è più alto per le donne" - Video
Alluvione sull'isola di Rodi, auto e cassonetti trascinati via dall'acqua - Video
Spettacolo a Venezia, il delfino 'Nane' nuota accanto a un vaporetto - Video
Colorado, il fiume trascina una casa che si schianta contro un ponte - Video
Decreto bollette, Pichetto: "Al lavoro su criteri per riduzione prezzo energia" - Video
News to go
Congedo parentale, si allungano mesi con stipendio all'80%


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza