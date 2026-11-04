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Ecomondo, Gizzi: "Con il Rentri si chiude l'era della carta nella gestione dei rifiuti"

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04 novembre 2026 | 10.35
Redazione Adnkronos
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"Il Ministero dell'Ambiente e questo Paese hanno chiuso alla carta gli adempimenti cartacei che persistevano dal 1998 e adesso i rifiuti vengono gestiti in digitale". Così Daniele Gizzi, presidente nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, a Ecomondo, dove ha illustrato il cambio di passo introdotto dal Rentri, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Entrato in vigore nel 2025, il sistema ha digitalizzato i registri di carico e scarico e, dal 16 settembre scorso, anche tutti i formulari che accompagnano il trasporto dei rifiuti. Il portale pubblico rentri.gov.it permette inoltre a cittadini e operatori di consultare in tempo reale le informazioni sulla movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale.

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