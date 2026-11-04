Ecomondo, Pera: "Dati e semplificazione per una logistica urbana più sostenibile"

"L'importanza di un dato certificato, affidabile e capillare può dare un contributo per pianificare delle scelte pubbliche, quindi delle politiche pubbliche in questo settore, ma anche guidare delle strategie industriali". Così Lucia Pera, responsabile dell'Unità operativa Pubblica amministrazione di Infocamere, intervenendo a Ecomondo sul tema della sostenibilità dell'ultimo miglio della logistica. Un settore che ha un impatto significativo sulla vivibilità delle città e che deve fare i conti anche con la complessità delle regolamentazioni comunali e delle autorizzazioni. Tra gli strumenti a disposizione, l'esperienza del SUAP, lo Sportello unico per le attività produttive, che può contribuire a rendere più omogenee le procedure tra i Comuni e a limitare le inefficienze. "Le imprese di questo settore stanno affrontando una sfida molto importante che è quella della sostenibilità ambientale e anche della vivibilità urbana", sottolinea Pera.