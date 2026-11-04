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Gallone (Ispra): "Con la nostra nave-laboratorio oceanica tuteleremo coste e fondali" - Video

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04 novembre 2026 | 09.03
Redazione Adnkronos
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Ripristino ambientale e tutela del mare. Ispra porta a Ecomondo il suo ruolo nel panorama della ricerca e delle competenze ambientali e il suo impegno nel promuovere la conoscenza scientifica a supporto della transizione ecologica. "Con il progetto Pnrr Marine Ecosystem Restoration (Mer) sono stati raggiunti  moltissimi risultati. Il primo è la nave oceanica che solcherà i nostri mari - ha detto Maria Alessandra Gallone, presidente dell'Ispra e di Snpa - Sarà un laboratorio galleggiante attraverso il quale tuteleremo le nostre coste e i nostri fondali. A bordo ogni tipo di strumentazione per andare in profondità fino a 4000 metri".

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