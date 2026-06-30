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Economia: Bergesio (Lega), 'attrattività non è solo aumento del Pil ma anche stabilità per famiglie'

30 giugno 2026 | 16.54
Redazione Adnkronos
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"Il Governo oggi sta lavorando a 360° per incentivare la produttività in questo Paese. Se le energie arrivano da fuori, e arriva anche una forte capacità di competitività nel nostro Paese, vuol dire che noi rafforziamo sia il prodotto interno lordo ma soprattutto la stabilità e il benessere delle nostre famiglie". Lo ha detto Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente IX Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, partecipando oggi a Roma, al Senato della Repubblica, alla presentazione delle evidenze emerse a metà dell'edizione 2026 del Global Attractiveness Index- GAI, la piattaforma di analisi, misurazione e approfondimento dell'attrattività del sistema economico del Paese.

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