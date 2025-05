Economia del Mare, Musumeci: "Obiettivo Intergruppo comune: salvaguardare il mare"

“Il mare, di solito, non è divisivo: tutti dovremmo trovarci d'accordo. Forse, possiamo distinguere i metodi, ma l'obiettivo sostanzialmente è lo stesso: salvaguardare e tutelare il mare, perché se oggi potesse parlare direbbe che sta soffrendo e, al tempo stesso, diventa strategico per le relazioni internazionali”. Così, Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’Intergruppo parlamentare Economia del Mare, svoltasi a Roma, su iniziativa di Simona Petrucci, presidente dell’Intergruppo.