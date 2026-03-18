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Economia, Fontana: "Lombardia motore del Paese, da consulenti finanziari contributo importante"

In collegamento con 'Consulentia 26', l’evento organizzato da Anasf (Associazione nazionale consulenti finanziari)

Economia, Fontana:
18 marzo 2026 | 13.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

 

"Mantenere i nervi saldi e proseguire nella programmazione economico-finanziaria pianificata, senza farsi prendere dal panico". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel suo intervento in collegamento con 'Consulentia 26', l’evento organizzato da Anasf (Associazione nazionale consulenti finanziari) che a Roma mette a confronto fino a giovedì migliaia di esperti sui temi della gestione finanziaria e del risparmio.

 

"Una materia centrale in una fase storica eccezionale -ha aggiunto il governatore Fontana- che vede Milano e la Lombardia assolute protagoniste, in quanto centro nevralgico della finanza italiana ed europea e motore trainante del sistema economico produttivo del nostro Paese". Attilio Fontana ha quindi evidenziato come "proprio in un periodo come questo e in linea con le politiche portate avanti da sempre da Anasf, sia anche necessario trasferire al risparmiatore l’importanza di un’educazione finanziaria che troppo spesso non è alla base di una corretta gestione del nostro modo di vivere".

 

"Con 13.000 consulenti associati su tutto il territorio nazionale -ha spiegato Luigi Conte, presidente di Anasf- siamo una categoria che gestisce complessivamente circa 1.000 miliardi di euro di risparmio delle famiglie italiane e in questo contesto complesso la nostra responsabilità diventa sempre più rilevante. Con il presidente Fontana e più in generale con tutte le istituzioni del Paese lavoreremo ancor più intensamente per portare avanti e affermare i principi di una corretta educazione finanziaria. Un aspetto fondamentale, troppo spesso poco considerato, se non addirittura ignorato".

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Tag
economia finanza risparmio educazione finanziaria gestione finanziaria
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