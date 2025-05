Economia: Sharka (iGenius), ‘A breve inizio lavori supercomputer Colosseum’

“Annunciamo, insieme ai nostri partner negli Emirati Arabi, un accordo che sarà fondamentale per scalare ulteriormente l'intelligenza artificiale made in Italy: diamo inizio ai lavori della costruzione del supercomputer Colosseum, che sarà uno dei centri di calcolo più avanzati al mondo e, grazie alla collaborazione con il Gruppo G42 e la loro società Core42, inizieremo i lavori a breve. Grazie agli investimenti e ai finanziamenti ricevuti, sarà possibile non solo di raggiungere una dimensione che permetterà all'Italia e all'Europa di competere globalmente nella corsa dell'intelligenza artificiale, ma di farlo anche con un approccio diverso, sostenibile e che sarà chiave per il futuro del made in Italy”. Lo afferma Uljan Sharka, amministratore delegato di iGenius, alla terza edizione di Investopia Europe, l’evento promosso dal Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti in collaborazione con Efg Consulting che mette al centro innovazione, connessioni e investimenti, tenutosi a Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa Italiana.