Economia, Urso: Italia sempre più attrattiva per investimenti esteri, crescita trainata da spazio e alta tecnologia

"Siamo il Paese europeo più appetibile e attrattivo per gli investimenti esteri", ha affermato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sottolineandone la crescita di oltre il 12%. Il Ministro Urso ha evidenziato la crescita dell'export italiano e il ruolo trainante dei comparti ad alta tecnologia. Sul settore spaziale, il ministro ha parlato di una crescita degli investimenti del 37% in tre anni e di possibili partnership strategiche con gli Emirati Arabi Uniti. "Grazie agli accordi con la NASA, il modulo abitativo destinato agli astronauti sulla luna sarà realizzato a Torino", ha concluso il Ministro Urso a margine di i Investopia, forum internazionale dedicato al dialogo tra investitori, istituzioni e imprese tenutosi a Milano grazie alla collaborazione tra il Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti ed EFG Consulting.