Antonio Di Rosa dal primo luglio sarà il nuovo direttore de La Stampa. Indicherà Luciano Tancredi quale vice direttore vicario e Alessandro De Angelis quale vice direttore. Saranno, inoltre, confermati alcuni dei vice direttori al momento in carica. Ad annunciarlo è il gruppo Sae.

L’assemblea ordinaria dei soci di La Stampa Sae si è riunita per la prima volta venerdì 5 giugno. Nel corso della seduta, ha provveduto alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, composto da undici membri: Paolo Ceretti come Presidente, Massimo Briolini come amministratore delegato, Pasquale Marchese, Maurizio Milan, Luigi Carraro, Riccardo Toto, Giuliano Tatasciore, Federico Borgna, Carlo Pavesio, Giuliana Cirio e Andrea Gavosto.

Nominato anche il collegio sindacale composto da Andrea dalla Chiara in qualità di presidente e da Massimiliano Pizzi e Giovanni Nicola Paba in qualità di sindaci effettivi. Le nomine segnano l'avvio di una nuova fase per il quotidiano, nel segno della continuità rispetto ai valori e alla tradizione de La Stampa, con l'obiettivo di rafforzarne ulteriormente il ruolo all’interno del panorama informativo italiano, si legge nel comunicato di Sae.

"Ai nuovi membri del Consiglio di amministrazione di La Stampa Sae rivolgo i miei più sentiti auguri di buon lavoro, consapevole che daranno un contributo fondamentale nell’attività di crescita del giornale. Sono certo che le nuove responsabilità sapranno tradursi in risultati importanti e in nuovi successi, grazie anche all’impegno straordinario di tutte le persone che compongono La Stampa", dichiara Alberto Leonardis, presidente e amministratore delegato del Gruppo Sae.

Antonio Di Rosa, direttore editoriale del Gruppo Sae, può vantare una carriera più che trentennale nel giornalismo. È stato direttore de Il Secolo XIX, de La Gazzetta dello Sport, dell’agenzia di stampa La Presse e de La Nuova Sardegna. In precedenza ha svolto anche il ruolo di vice direttore del Corriere della Sera.

Luciano Tancredi, attualmente direttore de La Nuova Sardegna, ha svolto anche il ruolo di Direttore de Il Tirreno, La Gazzetta di Modena, La Gazzetta di Reggio e La Nuova Ferrara. È stato, inoltre, Direttore editoriale del Gruppo Sae. Ha lavorato per 25 anni a Il Messaggero, dove è arrivato a ricoprire il ruolo di caporedattore degli Interni. È stato inoltre autore di programmi Rai e porta nella sua attività anche un’esperienza nella comunicazione e nelle relazioni esterne in contesti istituzionali e aziendali.

Alessandro De Angelis, firma politica ed editorialista de La Stampa, interviene regolarmente come commentatore in alcuni fra i principali programmi televisivi di approfondimento politico e attualità. Ha contribuito alla nascita dell’edizione italiana di HuffPost, di cui è stato vicedirettore