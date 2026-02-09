Editoria Italia, gruppo adotta piattaforma 'Arc Xp'

Editoria Italia sceglie Arc Xp, la piattaforma di contenuti e il sistema operativo creati e nati dal lungo impegno di The Washington Post, come proprio partner nella sfida di trasformazione digitale delle proprie testate. A guidare questa nuova fase di sviluppo, si legge in una nota, sono le testate Libero, Il Giornale, Il Tempo, Corriere di Viterbo, Corriere di Rieti e Moneta che avviano "un ambizioso percorso di trasformazione digitale adottando Arc Xp come piattaforma tecnologica unica per la gestione e la valorizzazione dei propri contenuti digitali". La scelta di Arc Xp, si legge, "rappresenta un passaggio strategico verso una nuova era di sviluppo editoriale, fondata su innovazione tecnologica, efficienza dei processi redazionali e piena integrazione tra informazione, distribuzione e monetizzazione". La piattaforma, spiega nel dettaglio la nota, consentirà la gestione centralizzata di siti web, app, contenuti multimediali, sistemi di abbonamento e pubblicità digitale, assicurando standard di eccellenza in termini di velocità, affidabilità e scalabilità.

Per Arc Xp, questa partnership segna un importante passo nella sua espansione in Italia, si tratta del primo ingresso nel nostro Paese e per questo ha scelto la partnership con Editoria Italia, offrendo una suite digitale enterprise, pluripremiata, utilizzata da più di 250 editori internazionali e da oltre 2 miliardi di utenti unici al mese. Progettata per supportare redazioni complesse e network multisito ad alto traffico, la piattaforma integra strumenti avanzati di intelligenza artificiale e capacità di machine learning, in grado di ottimizzare la distribuzione dei contenuti, migliorare l’esperienza di lettura e offrire analisi approfondite delle audience.

Con questa partnership, conclude la nota, "le testate coinvolte entrano a far parte di un ecosistema tecnologico globale per rafforzare in modo significativo la propria competitività nel panorama digitale e ponendo le basi per una crescita sostenibile nel medio e lungo periodo".