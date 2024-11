Editoria, Raffaella Tregua nuova direttrice di Qds.it

Si continua un’informazione autorevole per aggiornare i cittadini nel modo più veloce e professionale, così come i nuovi strumenti digitali impongono. QdS.it, in questo ultimo scorcio del 2024, ha ufficialmente intrapreso un nuovo cammino grazie a due traguardi fondamentali: la registrazione della testata giornalistica presso il tribunale di Catania e l’affidamento della direzione a Raffaella Tregua, già vice direttore del Quotidiano di Sicilia dal 2006. "Tante novità - sottolinea Raffaella Tregua - ma anche certezze. La conferma di quanto abbiamo sempre fatto. La nostra missione è quella di dare ai lettori un’informazione libera, basata su inchieste giornalistiche realizzate con dati, fonti affidabili, approfondimenti e presenza capillare sul territorio e sui social. Spero che queste novità possano contribuire a rafforzare il rapporto con i nostri lettori, affinché possano continuare a sostenerci come hanno sempre fatto in questi anni".

"L’obiettivo è far crescere ulteriormente QdS.it - spiega Carlo Alberto Tregua, fondatore ed editore del Quotidiano di Sicilia - e Raffaella Tregua ha tutte le qualità per raggiungerlo. Sono sicuro che saprà condurlo verso nuovi traguardi grazie anche al lavoro di tutta la redazione web".