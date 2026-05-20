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Eminente (Enac): "Decarbonizzazione pilastro ormai indiscutibile"

Claudio Eminente, direttore centrale programmazione economica e sviluppo Infrastrutture Enac - (foto Adnkronos)
Claudio Eminente, direttore centrale programmazione economica e sviluppo Infrastrutture Enac - (foto Adnkronos)
20 maggio 2026 | 13.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“La decarbonizzazione sta assumendo un ruolo sempre più importante nel trasporto aereo e le iniziative che si stanno prendendo, in particolare in Italia, pongono il nostro Paese all’avanguardia nell’approccio a queste tematiche”. Lo ha detto Claudio Eminente, direttore centrale programmazione economica e sviluppo Infrastrutture Enac, Ente nazionale per l’aviazione civile, alla presentazione dell'approfondimento di scenario dedicato agli effetti delle politiche europee di decarbonizzazione sulla competitività del trasporto aereo, sulla connettività dei territori e sulla domanda di mobilità; lo studio è stato presentato a Roma dalla Fondazione Pacta.

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Eminente ha sottolineato come l’ente abbia seguito “sin dall’inizio con molto interesse” l’evoluzione delle attività della Fondazione, aderendo alle iniziative promosse in particolare da Aeroporti di Roma e dagli altri attori del sistema aeroportuale italiano. “La decarbonizzazione - ha aggiunto - è un pilastro indiscutibile del trasporto aereo. Le iniziative in corso vanno seguite con grande attenzione, anche alla luce della situazione internazionale che può incidere sulla disponibilità e sul consumo dei carburanti a livello globale”. In questo contesto, ha evidenziato, il lavoro della Fondazione “trova una piena sinergia con gli interessi e gli obiettivi del settore”.

Sul fronte europeo e internazionale, Eminente ha richiamato il ruolo delle istituzioni sovranazionali: “Organismi come la Commissione europea e l’Icao (International Civil Aviation Organization) stanno portando avanti iniziative importanti e seguono con attenzione il tema della riarmonizzazione delle regole. Il tema dell’armonizzazione, insieme a quello dei cambiamenti climatici, è oggi centrale nello sviluppo del trasporto aereo”.

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Enac trasporto aereo decarbonizzazione Fondazione Pacta
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