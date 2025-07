Enel, Comar: "'Effetto Cattaneo' sui mercati e primato capitalizzazione tra partecipate"

I numeri continuano a certificare l’ottimo momento di Enel. A seguito del report di Bloomberg sulle performance degli ad, uscito appena dieci giorni fa, che ha di fatto messo in evidenza gli effetti della gestione di Flavio Cattaneo, con un aumento del valore di mercato del 35% da parte dell’azienda energetica (che oggi vale oltre 80miliardi di euro), è notizia ancor più recente che, secondo i dati rielaborati da CoMar, nell'ambito del suo Osservatorio Finanziario, Enel è la prima azienda, tra le partecipate statali italiane, in termini di capitalizzazione. Cifre alla mano parliamo di 83,4 miliardi di euro, ovvero da sola ottiene più del 9% totale del listino, più del doppio rispetto alla seconda partecipata in classifica. I risultati dei primi due anni del manager alla guida del Gruppo gratificano investitori, mercati e anche le casse dello Stato.

Andando ad approfondire, i numeri sono impressionanti. Il rendimento complessivo, includendo i dividendi, per chi ha deciso di investire in titoli Enel è stato di oltre il 50% (nel concreto, chi avesse comprato a 1.000, avrebbe ottenuto 1.535,31 euro), tutto questo prendendo in esame i due anni in cui l’AD è alla guida dell’azienda, basandosi su criteri oggettivi e misurabili, proprio come ha fatto Bloomberg nel suo rapporto Ceo Scorecard.

L’impatto efficace dell’azione manageriale non si ferma qui. I dividendi totali distribuiti nello stesso periodo sono pari a 0,90 euro per azione, un dato che fa sorridere anche il Mef, che detiene il 23,6% del capitale azionario della società e ha visto entrare nelle casse dello Stato oltre 2 miliardi di euro. Un risultato da considerare ancor più prezioso, se contestualizzato in un momento storico di mercati volatili e incertezze geopolitiche, come quello in cui stiamo vivendo.

Analizzando il breve periodo, la crescita non si ferma qui. Il titolo Enel è cresciuto del 19,3% in soli 6 mesi, tra le migliori performance del comparto partecipate a Piazza Affari, come evidenziato sempre da CoMar. La società guidata da Flavio Cattaneo crea valore per gli azionisti attraverso un piano di investimenti mirati, puntando sulla transizione energetica e dimostrandosi sempre più leader nel settore, con effetti tangibili e ricadute positive. Il gruppo, infatti, ottiene punteggi significativi su tre specifiche considerate fondamentali: sostenibilità ambientale, sociale e governance.