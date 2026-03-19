Enel è il primo brand italiano per valore nel mondo

Enel ha conquistato, per la prima volta, la vetta della classifica “Most Valuable Italian Brands 2026”. Il report, presentato il 18 marzo a Milano presso la Fondazione Catella, in occasione dell’ottava edizione dell’evento Kantar BrandZ Italia, ha proiettato l’azienda elettrica al top tra i marchi italiani nel mondo, con una crescita del 17% in un anno, arrivando a sfiorare i 18 miliardi di dollari di valore.

Il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo ha ricevuto il riconoscimento da Kantar, società leader mondiale in consulenza e ricerche di mercato, per la sua capacità di diventare sempre più un partner affidabile per i consumatori che desiderano soluzioni di energia sostenibile per il loro futuro. Il risultato emerge dal più autorevole studio che analizza le performance e compara la percezione dei principali marchi italiani nel mondo. Kantar BrandZ, infatti, misura la forza di un brand combinando dati e analisi con le opinioni di milioni di persone in 54 paesi.

Enel ha investito in modo costante nelle energie rinnovabili, rafforzando il proprio posizionamento come attore chiave nella decarbonizzazione e nella digitalizzazione e, secondo Kantar, non viene più vista soltanto come utility tradizionale, ma come brand innovativo, vicino alle persone.

Non solo produzione di energia: particolarmente apprezzato il fatto che l’azienda elettrica ha puntato strategicamente anche sulla diversificazione dell’offerta. Un’evoluzione che ha permesso al brand di intercettare nuovi bisogni dei consumatori, proponendosi come piattaforma integrata anche di soluzioni per la casa e la mobilità sostenibile.

Parallelamente il Gruppo ha recentemente confermato la propria leadership anche nei principali indici di sostenibilità globali, ottenendo riconoscimenti di rilievo per la governance, la trasparenza fiscale e la rendicontazione climatica. In particolare, Enel si è classificata al primo posto nel Tax Transparency Benchmark 2025, risultando l’unica realtà italiana al vertice di una selezione di 116 grandi società quotate europee. A novembre scorso, Climate Action 100+ ha riconosciuto Enel come leader mondiale per la trasparenza climatica, valutandola la migliore tra 164 aziende globali nel Net Zero Company Benchmark e premiando la solidità della strategia di decarbonizzazione al 2040.